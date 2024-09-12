Ближний Восток находится на пороге полномасштабного конфликта - глава МИД Ирана

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ближний Восток находится на пороге полномасштабного конфликта.

Дипломат уверен - единственный путь к спасению невинных жизней - прекращение Израилем атак на Газу и Ливан. Безнаказанность Тель-Авива, игнорирование международным сообществом роли США и их союзников в арабо-израильской войне подталкивают Ближний Восток к катастрофе.

Аракчи отметил - Тегеран не останется в стороне в случае полномасштабной войны в Ливане. Тем временем начальник Генштаба Израиля сообщил, что страна готовится к наземной операции против этой арабской республики.

Пока же по Ливану ЦАХАЛ наносит массированные ракетные удары. За минувшие сутки жертвами атак стали 72 человека, порядка 400 - ранены.

Саудовская Аравия, Япония, Катар, США, ЕС и ОАЭ призвали к немедленному установлению перемирия на границе Израиля и Ливана сроком в 21 день.