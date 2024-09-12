"Режь неверных!": как в Сирии боевики зверски убивали людей по признаку веры

В 2013-2014 годах в пригороде Дамаска, в Маалюле, шли ожесточенные бои. Насколько жестокими они были, можно понять по детской горке, превратившейся в решето.

Детская горка, изрешеченная пулями

В этом же пригороде находится и отель "Сафир", где занимали боевые позиции исламские экстремисты. Оттуда они стреляли по монастырям. Сейчас в нем молятся и поют, планируют в 2025 году преподавать детям арамейский язык.

Большинство жителей Сирии исповедуют ислам. Христиане - крупнейшее религиозное меньшинство. Когда в Сирию пришла война, Маалюлю захватили боевики фронта "Джебхат ан-Нусры", это ответвление "Аль-Каиды".

В сентябре 2013 года, в 4:00 люди спросонья неожиданно услышали крик маджахедов: "Режь неверных!"

Боевики взорвали в первую очередь пост армии на въезде, тогда погибли 19 солдат. Когда нападали на наши мирные деревни, внутри не было ни одного солдата сирийской армии - только гражданские, старики, женщины и дети. Боевики убивали людей, кого-то брали в плен, потом вошли в церкви, монастыри и начали сжигать иконы, красть драгоценности. Все ценное они унесли с собой. Джозеф Сааде

Боевики заняли горную часть гостиницы "Сафир". Церкви и монастыри - все находится на возвышенности. При этом сирийской армии приходилось в таких условиях маневрировать. Государство по религии не определяло мишень. Важно было спасти мирных, уничтожить боевиков и сохранить культуру - часть сооружений наследия ЮНЕСКО.

Одна из главных святынь Маалюли - монастырь Святой Феклы. Это пещера, где хранятся ее мощи. Прикладами автоматов боевики выбивали дверь. Все пожертвованное прихожанами украли, затем подожгли, но мощи уцелели.

"В монастыре проживали 14 монахинь. Когда боевики вошли в село, они не прятались, а остались в храме. В декабре их взяли в плен, держали в страхе, каждый день обещая смерть. Но при этом у боевиков были другие планы, они вели переговоры. Спустя три месяца в плену, по указанию президента Сирии Башара Асада, 14 монахинь обменяли на 150 жен боевиков, включая жену главаря "Джебхат Ан-Нусры", - рассказал Джозеф Сааде.

Президент Сирии Башар Асад приезжал в Маалюлю в 2014 году. Тогда и дал поручение восстановить храм и монастырь. Теперь сюда снова идут паломники.