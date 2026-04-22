В Германии меняются политические настроения: это уже отражается не только в риторике, но и в цифрах. На фоне падения популярности традиционных партий и роста поддержки "Альтернативы для Германии" все чаще звучат заявления о пересмотре отношений с Россией.

"Все адекватные эксперты, способные честно смотреть правде в глаза, говорят об этом, а партия "Альтернатива для Германии" заявляет об этом открыто. Те же, кто не хотят об этом говорить, в основном находятся в различных трансатлантических организациях и просто хотят сохранить в обществе образ злой России и Востока, хотя это уже давно не работает. Последние опросы центральных СМИ показывают, что "Альтернатива для Германии" (абсолютно пророссийская политика) сейчас популярнее Мерца, чей рейтинг упал до 20 %. Бывшая партия Шольца и министра экономики Клингбайля набирает около 13 %. Это были партии, за которые когда-то голосовало по 40 % населения. Американцы за 80 с лишним лет построили в Германии такую систему, что немцы сами себя бьют по рукам, лишь бы не здороваться с русскими".