Блокада Ормузского пролива приведет к высоким ценам на продовольствие
Автор:Редакция news.by
Ситуация на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива затрагивает многие сферы жизни людей по всему миру. Полная блокада привела к дефициту энергоресурсов и скачкам цен на нефть, а теперь эксперты говорят и о риске голода и росте цен на продукты питания. В отчете ООН отмечают тревожную динамику: ежедневный транзит судов через Ормузский пролив с начала военной эскалации в регионе сократился на 97 %.
Сейчас группа танкеров направляется в Красное море, сообщает Bloomberg. Это позволит Саудовской Аравии отгрузить около 50 млн баррелей нефти, что может существенно снизить напряженность на рынке энергоресурсов.