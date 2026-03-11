Блокада Ормузского пролива приведет к высоким ценам на продовольствие

Ситуация на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива затрагивает многие сферы жизни людей по всему миру. Полная блокада привела к дефициту энергоресурсов и скачкам цен на нефть, а теперь эксперты говорят и о риске голода и росте цен на продукты питания. В отчете ООН отмечают тревожную динамику: ежедневный транзит судов через Ормузский пролив с начала военной эскалации в регионе сократился на 97 %.