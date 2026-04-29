Bloomberg: ЕС ужесточит условия выдачи кредита Киеву на 90 млрд евро

ЕС намерен ужесточить условия выдачи Киеву кредита на 90 млрд. евро, пишет Bloomberg. Процесс хотят увязать со строгими условиями по борьбе с коррупцией в Украине.

Так, часть этих выплат будет зависеть от проведения непопулярных налоговых изменений для бизнеса. Киев, вероятно, обяжут ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость для компаний, работающих по льготной системе, чей годовой доход превышает 77 тыс. евро.