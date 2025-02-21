Bloomberg: Если не произойдет грандиозного шока, то вскоре канцлером Германии станет Мерц

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Выборы в Германии почти наверняка сделают лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца канцлером и не приведут партию "Альтернатива для Германии" в правительство. Однако решающий вопрос заключается в том, сможет ли Мерц сформировать двухпартийную коалицию. Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает БЕЛТА.

Выборы, спровоцированные крахом коалиции "светофоров" Олафа Шольца, в Германии должны состояться 23 февраля.

Согласно опросам, результаты трех крупнейших немецких партий - правоцентристских христианских демократов, антииммиграционной "Альтернативы для Германии" и левоцентристских социал-демократов - почти такие же, как и 15 месяцев назад. ХДС во главе с Фридрихом Мерцем имеет поддержку на уровне 30 %, "Альтернатива для Германии" - чуть выше 20 %, а Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца занимает третье место примерно с 15 %. Далее следуют Зеленые, крайне левая партия и Союз Сары Вагенкнехт.

"Несмотря на всю драму, происходящую вокруг трех лидирующих партий, немецкие избиратели, похоже, уже давно определились. Если не произойдет грандиозного шока, то вскоре канцлером Германии станет Мерц", - выражают мнение авторы Bloomberg.

Однако главный вопрос заключается в том, сможет ли Мерц сформировать двухпартийную коалицию или ему придется формировать союз из трех партий. "Трехпартийная коалиция неизбежно будет менее сплоченной. Создание трехпартийной коалиции под руководством Олафа Шольца три года назад привело к крайней неопределенности, которая сохраняется и по сей день. Даже крах Lehman Brothers в 2008 году или референдум в Великобритании не вызвали таких проблем", - отмечает Bloomberg.

Euronews между тем сообщает, что результатом выборов в Германии может стать коалиция ХДС с СДПГ или Зелеными, так как ни одна из партий, скорее всего, не наберет достаточно голосов, чтобы сформировать правительство в одиночку. Ключевые вопросы, с которыми столкнется новая правящая коалиция, касаются лимита государственного долга Германии, иммиграции и изменения климата.

Экономика Германии сокращалась в прошлом году, как и в позапрошлом, из-за структурных экономических проблем. Стремительный рост цен на энергоносители оказал давление на ее производственную деятельность. Рост стоимости жизни, увеличение миграции и регулирование зеленой энергетики вызвали недовольство общественности и бизнеса, что потребовало реформ в этих вопросах.