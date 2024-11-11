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Bloomberg: Европа с невероятной скоростью сжигает запасы газа
Европа сжигает запасы газа быстрее, чем когда-либо за последние 7 лет. Об этом сообщает Bloomberg.
В агентстве проанализировали запасы голубого топлива в хранилищах и выяснили, что они уменьшились на 25 процентных пунктов. Последний раз такое было в 2018 году. Эксперты подчеркивают, что погода стала холоднее в большинстве государств северо-западной Европы, а это спровоцирует дальнейшие изъятия газа из хранилищ.
Ранее сообщалось, что цены на голубое топливо в европейских странах достигли максимального уровня с октября 2023 года. Это связано в том числе с приостановкой транзита из России через Украину. Газпром в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 млрд кубометров, что составило около 5 % от общего потребления в ЕС. Киев неоднократно заявлял о намерении не продлевать транзитный договор. С 1 января поставки прекратились.
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