Bloomberg: ФРГ ждет негативный прогноз развития экономики на 2026 год

Bloomberg пишет, что Германию ждет негативный прогноз развития экономики на 2026 год. Из-за роста цен на нефть и энергоносители экономика страны рискует показать символический рост в 0,9 %, хотя раньше эксперты ожидали почти в 5 раз больше.

Ситуацию нагнетает инфляция, которая грозит пробить отметку в 3 % вместо безопасных 2 %. На этом фоне Европейский центральный банк может пойти на новое повышение процентных ставок, что станет еще одним тяжелым ударом для немецкого бизнеса.

