Bloomberg: Германия полным ходом готовится к войне
Германия полным ходом готовится к войне. По данным агентства Bloomberg, правительство ФРГ начало перестраивать гражданскую инфраструктуру под военные цели. В частности, будет модернизирован крупнейший в Европе автомобильный порт в Бремерхафене на Балтике. Его погрузочные платформы укрепят, чтобы они могли перевозить военную технику. Это потребует инвестиций на сумму более 1,3 млрд евро. Чтобы их найти, власти ищут поддержки у частного сектора.
Бундесвер формирует танковую бригаду в Литве
Кроме собственной обороны, ФРГ ускоренно формирует 45-ю танковую бригаду в Литве, штаб которой уже размещен в Вильнюсе.
Об этом сообщает издание Bild, отмечая, что в новую бригаду отправляют в том числе те ресурсы, которые раньше не планировалось передислоцировать. По данным издания, глава Минобороны Германии принял решение о переброске около 5 тыс. немецких военных на восточный фланг НАТО. Полной боеготовности подразделение должно достичь к 2027 году, это требуется выполнить "любой ценой".