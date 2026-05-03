Bloomberg: Германия полным ходом готовится к войне

Германия полным ходом готовится к войне. По данным агентства Bloomberg, правительство ФРГ начало перестраивать гражданскую инфраструктуру под военные цели. В частности, будет модернизирован крупнейший в Европе автомобильный порт в Бремерхафене на Балтике. Его погрузочные платформы укрепят, чтобы они могли перевозить военную технику. Это потребует инвестиций на сумму более 1,3 млрд евро. Чтобы их найти, власти ищут поддержки у частного сектора.

Бундесвер формирует танковую бригаду в Литве

Кроме собственной обороны, ФРГ ускоренно формирует 45-ю танковую бригаду в Литве, штаб которой уже размещен в Вильнюсе.