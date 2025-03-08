Польша может получить ядерное оружие, заявил премьер польского режима Дональд Туск. В ходе своего выступления в сейме он сообщил, что Варшава сейчас ведет "серьезные переговоры" с Парижем. Агентство Блумберг допускает: речь может идти о возможности разработки собственного ядерного потенциала для Варшавы.

Польша, являясь участником Договора о нераспространении ядерного оружия, обязана не искать и не приобретать ядерные арсеналы. Однако в 2022 году главарь польского режима Дуда заявлял, что обсуждал с Вашингтоном возможность совместного использования атомного оружия.



Переговоры не привели к каким-либо договоренностям, однако милитаристскую риторику Варшава не прекращает: сейчас готовится законопроект, который потребует от Польши тратить не меньше 4 % ВВП на оборону ежегодно.