Bloomberg: Штаб-квартиру радиокомпании "Голос Америки" в Вашингтоне выставили на продажу

Фото: getty images news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e30c467a-79f7-41bf-876c-6d99274df0bf/conversions/e0f34704-7fd6-4efc-a383-e4f13f2e8e43-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e30c467a-79f7-41bf-876c-6d99274df0bf/conversions/e0f34704-7fd6-4efc-a383-e4f13f2e8e43-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e30c467a-79f7-41bf-876c-6d99274df0bf/conversions/e0f34704-7fd6-4efc-a383-e4f13f2e8e43-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e30c467a-79f7-41bf-876c-6d99274df0bf/conversions/e0f34704-7fd6-4efc-a383-e4f13f2e8e43-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: getty images

Администрация президента США Дональда Трампа выставила на продажу штаб-квартиру радиокомпании "Голос Америки" в Вашингтоне. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Bloomberg.

Находящееся в двух кварталах от Капитолия здание внесли в список объектов недвижимости для ускоренной продажи. Bloomberg отмечает, что даже если сотрудникам СМИ удастся добиться восстановления финансирования, продажа штаб-квартиры может оставить их без рабочего пространства.

В свою очередь газета The New York Times утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа накануне уволила почти 600 работников "Голоса Америки".

В прошлом году администрация Джо Байдена договорилась на 15-летнюю аренду нового современного офисного помещения для радиокомпании. Пришедший к власти в начале 2025 года Дональд Трамп отменил это решение.