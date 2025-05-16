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Bloomberg: Штаб-квартиру радиокомпании "Голос Америки" в Вашингтоне выставили на продажу
Администрация президента США Дональда Трампа выставила на продажу штаб-квартиру радиокомпании "Голос Америки" в Вашингтоне. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Bloomberg.
Находящееся в двух кварталах от Капитолия здание внесли в список объектов недвижимости для ускоренной продажи. Bloomberg отмечает, что даже если сотрудникам СМИ удастся добиться восстановления финансирования, продажа штаб-квартиры может оставить их без рабочего пространства.
В свою очередь газета The New York Times утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа накануне уволила почти 600 работников "Голоса Америки".
В прошлом году администрация Джо Байдена договорилась на 15-летнюю аренду нового современного офисного помещения для радиокомпании. Пришедший к власти в начале 2025 года Дональд Трамп отменил это решение.
В марте 2025 года радио "Голос Америки" приостановило работу после подписания Трампом указа о сокращениях в работе федеральных агентств, в число которых попало Агентство США по глобальным медиа (USAGM), спонсировавшее данное СМИ. В Белом доме тогда заявили, что USAGM "не подлежит спасению".