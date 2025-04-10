Bloomberg: Состояние богатейших людей мира увеличилось на 304 млрд долларов

Состояние богатейших людей мира увеличилось в совокупности на рекордные 304 млрд долларов после решения президента США Дональда Трампа отложить на 90 дней повышение импортных пошлин. Об этом свидетельствуют данные опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaire Index), сообщает ТАСС.

Больше всех на росте стоимости акций, последовавшем за решением американского лидера, заработал Илон Маск. Его капитал увеличился на 36 млрд долларов после того, как стоимость акций компании Tesla подскочила на 23 %. Состояние руководителя корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марка Цукерберга выросло на 26 млрд долларов, а главы технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга - на 15,5 млрд долларов.

Прирост совокупного чистого капитала богатейших людей мира на общую сумму 304 млрд долларов стал рекордным за всю историю "Индекса миллиардеров". Предыдущий рекорд в размере 233 млрд был зафиксирован в марте 2022 года после того, как Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка страны, повысила базовую процентную ставку.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в размере 10 % вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. После объявления о пошлинах в течение двух дней компании индекса S&P 500 потеряли в общей сложности около 5 трлн долларов рыночной капитализации, что стало рекордом с "ковидного" падения марта 2020 года.