Bloomberg: США пригрозили G7 отозвать поддержку совместного заявления по Украине

США пригрозили странам Группы семи (G7) отозвать поддержку совместного заявления по Украине из-за нескольких положений, касающихся России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg .

По информации агентства, Вашингтон против использования осуждающей Москву формулировки и призыва к ужесточению санкций в области энергетики. Отмечается, что переговоры все еще продолжаются и компромисс может быть найден.

Представитель Белого дома заявил Bloomberg, что вскоре состоится встреча, где будет обсуждаться прекращение конфликта в Украине.