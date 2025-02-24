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Bloomberg: США пригрозили G7 отозвать поддержку совместного заявления по Украине
США пригрозили странам Группы семи (G7) отозвать поддержку совместного заявления по Украине из-за нескольких положений, касающихся России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg .
По информации агентства, Вашингтон против использования осуждающей Москву формулировки и призыва к ужесточению санкций в области энергетики. Отмечается, что переговоры все еще продолжаются и компромисс может быть найден.
Представитель Белого дома заявил Bloomberg, что вскоре состоится встреча, где будет обсуждаться прекращение конфликта в Украине.
21 февраля газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа стремится не допустить того, чтобы совместное заявление G7, приуроченное к трехлетней годовщине начала специальной военной операции ВС РФ в Украине, могло помешать переговорам с Россией.