Bloomberg: Цены на сельхозпродукцию стремительно растут из-за войны в заливе

Агентство Bloomberg отмечает, что мировые цены на сельхозпродукцию выросли до максимума за последние 30 месяцев. На удорожание продуктов питания оказывают влияние сразу множество факторов: рост цен на нефть, газ и удобрения, а также снижение их физической доступности.

Эксперты Bloomberg указывают, что тенденция к ухудшению ситуации налицо. Нынешние ценовые пики гарантированно будут превышены в следующем месяце. Это влечет за собой угрозу голода для регионов, которые испытывают дефицит продовольствия либо не обеспечивают себя продовольствием сами.