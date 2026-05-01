Bloomberg: Цены на сельхозпродукцию стремительно растут из-за войны в заливе
Агентство Bloomberg отмечает, что мировые цены на сельхозпродукцию выросли до максимума за последние 30 месяцев. На удорожание продуктов питания оказывают влияние сразу множество факторов: рост цен на нефть, газ и удобрения, а также снижение их физической доступности.
Эксперты Bloomberg указывают, что тенденция к ухудшению ситуации налицо. Нынешние ценовые пики гарантированно будут превышены в следующем месяце. Это влечет за собой угрозу голода для регионов, которые испытывают дефицит продовольствия либо не обеспечивают себя продовольствием сами.
При этом переломить ситуацию уже может быть поздно. Весенние посевные мероприятия проводятся без нужного количества удобрений, а это ведет к падению урожайности и возможному недоеданию в Африке, а также ряде регионов Азии.