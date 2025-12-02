Bloomberg: Уровень жизни в ЕС упал до минимума за 40 лет

Каждый пятый европеец находится в тяжелом финансовом положении. Как пишет Bloomberg, в ЕС самые низкие показатели уровня жизни более чем за 40 лет.

С 2020 года доходы среднего европейца не поспевают за инфляцией. Стоимость энергии в Европе выросла на 60 %, а рост производства составил всего чуть более 1 %. Как итог, все больше стран сталкиваются с угрозой бедности.

Сегодня более 17 % европейцев испытывают серьезные финансовые проблемы. Так, согласно последним данным Евростата, во Франции с 2014 года число людей, испытывающих трудности в попытках свести концы с концами почти, увеличилось на 2 %.