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Bloomberg: законом о НАБУ Киев подорвал переговоры о вступлении в ЕС
Автор:Редакция news.by
Законом о НАБУ Киев подорвал процесс открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает Bloomberg.
В материале уточняется, что для начала процедуры страна должна привести свои законы и системы в соответствие с 27 странами объединения. Журналисты отмечают, что сейчас вступление в союз является отдаленной перспективой для Киева.
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