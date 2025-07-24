Bloomberg: законом о НАБУ Киев подорвал переговоры о вступлении в ЕС

Законом о НАБУ Киев подорвал процесс открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает Bloomberg.

В материале уточняется, что для начала процедуры страна должна привести свои законы и системы в соответствие с 27 странами объединения. Журналисты отмечают, что сейчас вступление в союз является отдаленной перспективой для Киева.

Очередная порция народных мемов настигла Зеленского и Ермака после публикации Financial Times об их совместном сне и досуге.