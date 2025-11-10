В Могилеве с юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной Маргариту Икусову

Ветеран Великой Отечественной войны начала службу в 17 лет. Была направлена радиотелеграфистом на третий Украинский фронт. Принимала участие в освобождении Донбасса, затем - Молдовы, Румынии, Австрии. После войны преподавала физику в университете.