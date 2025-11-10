3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
В Могилеве с юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной Маргариту Икусову
Автор:Редакция news.by
Поздравления в честь векового юбилея принимает жительница Могилева Маргарита Васильевна Икусова.
Ветеран Великой Отечественной войны начала службу в 17 лет. Была направлена радиотелеграфистом на третий Украинский фронт. Принимала участие в освобождении Донбасса, затем - Молдовы, Румынии, Австрии. После войны преподавала физику в университете.
10 ноября долгожитель принимала поздравления от депутатского корпуса и военного комиссариата.