В Могилеве с юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной Маргариту Икусову

Поздравления в честь векового юбилея принимает жительница Могилева Маргарита Васильевна Икусова.

Ветеран Великой Отечественной войны начала службу в 17 лет. Была направлена радиотелеграфистом на третий Украинский фронт. Принимала участие в освобождении Донбасса, затем - Молдовы, Румынии, Австрии. После войны преподавала физику в университете.

10 ноября долгожитель принимала поздравления от депутатского корпуса и военного комиссариата.

ОбществоИстория

поздравлениеюбилейветераны