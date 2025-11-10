Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Поддержка украинцев поляками сократилась почти вдвое

За последние годы поддержка украинских беженцев в Польше сократилась почти вдвое. Если в 2022 году почти 95 % поляков относились положительно к украинцам, то теперь отметка поддерживающих снизилась до 48 %. Такие данные приводит Bloomberg.

Как отмечается в публикации, в польском обществе все более очевидными становятся "трещины в солидарности" с украинцами. Кроме того, согласно свежему опросу, половина поляков считает, что госпособия для украинцев слишком щедрые.

