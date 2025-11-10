В Березинском районе третьи сутки ищут пропавшего подростка - 14-летнего Максима Зеньковича. Работы ведутся непрерывно. Введены спецмероприятия "Красный щит", развернут поисковый штаб, расположенный в деревне Карбовское, возле которой и пропал мальчик.

10 ноября в МЧС уточнили, на начало рабочего дня были обследованы населенные пункты в радиусе более 20 километров и прочесан лес в радиусе 3 километров. Проверяются ближайшие водоемы.

По сообщению поисково-спасательного отряда "Ангел", к операции уже подключились около 700 человек: спасатели, милиция, лесники и волонтеры. Неравнодушные люди приезжают со всей страны. Для расширения зоны поиска и помощи наземным группам используются квадрокоптеры.