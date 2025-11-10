3.68 BYN
Саркози покинул тюрьму после 20 дней заключения
Автор:Редакция news.by
Экс-президент Франции Николя Саркози покинул парижскую тюрьму после 20 дней заключения. Парижский апелляционный суд удовлетворил ходатайство об освобождении из-под стражи.
Теперь бывший политик будет находиться под судебным надзором и дожидаться суда по его делу на свободе. При этом ему запрещено выезжать за пределы страны.
Ранее Саркози жаловался, что жизнь в тюрьме была для него изнурительным испытанием. Напомним, Саркози дали 5 лет по делу о незаконном финансировании своей избирательной кампании 2007 года ливийскими властями. Вину он отрицает.
Фото Ludovic Marin/ Pool via AP