Саркози покинул тюрьму после 20 дней заключения

Экс-президент Франции Николя Саркози покинул парижскую тюрьму после 20 дней заключения. Парижский апелляционный суд удовлетворил ходатайство об освобождении из-под стражи.

Теперь бывший политик будет находиться под судебным надзором и дожидаться суда по его делу на свободе. При этом ему запрещено выезжать за пределы страны.

Ранее Саркози жаловался, что жизнь в тюрьме была для него изнурительным испытанием. Напомним, Саркози дали 5 лет по делу о незаконном финансировании своей избирательной кампании 2007 года ливийскими властями. Вину он отрицает.

Фото Ludovic Marin/ Pool via AP

В миреЕвропа

судФранцияНиколя Саркози