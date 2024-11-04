Bloomberg: Запад больше не во главе мира

Саммит "Большой двадцатки" показал, что Запад больше не определяет мировую политику. Такие выводы делают аналитики агентства Bloomberg по итогам саммита в Бразилии.



Как отмечает агентство, каждое заявление "группы двадцати" после начала российской СВО менее категоричное по отношению к украинскому конфликту, все меньше стран хотят играть по старым правилам.



Bloomberg подчеркивает, что на встрече ощущалось будущее возвращение в Белый дом Дональда Трампа.



И наиболее комфортно себя чувствовали страны глобального Юга. К примеру, глава КНР и премьер-министр Индии находились в центре внимания и до, и после групповых фотосессий.



Газета The New York Times ранее отмечала, что лидеры "Большой двадцатки" практически не обращали внимания на президента США.



Джо Байден даже не попал на групповое фото, прибыв на место в момент, когда остальные начали расходиться. Вероятно, уже привык, что его всегда ждут. Но, похоже, времена изменились.