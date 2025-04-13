Боевики избивали верующих. Раскольники Украины захватили очередной храм канонической церкви

Беспредел в Украине продолжается. Местные раскольники захватили очередной храм канонической церкви - Николаевский - в селе Верхние Становцы.



Силовики позволили сломать забор и организовали "живой коридор", чтобы запустить неизвестных людей внутрь. Привезенные боевики избивали верующих. Видео разлетелось по соцсетям. Это попытка не первая.



Ранее - в ночь с 8 на 9 апреля - представители ПЦУ уже пытались штурмом взять храм, но тогда прихожанам удалось отстоять его.