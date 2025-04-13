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Боевики избивали верующих. Раскольники Украины захватили очередной храм канонической церкви
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Беспредел в Украине продолжается. Местные раскольники захватили очередной храм канонической церкви - Николаевский - в селе Верхние Становцы.
Силовики позволили сломать забор и организовали "живой коридор", чтобы запустить неизвестных людей внутрь. Привезенные боевики избивали верующих. Видео разлетелось по соцсетям. Это попытка не первая.
Ранее - в ночь с 8 на 9 апреля - представители ПЦУ уже пытались штурмом взять храм, но тогда прихожанам удалось отстоять его.