Богодель рассказал, почему в Украине стремятся к снижению мобилизационного возраста

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В Украине уже неоднократно поднимался вопрос о понижении минимального призывного возраста до 18 лет. О причинах этого рассказал замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".

По словам замначальника факультета, проблем, связанных с законодательством по вопросу о призывном возрасте, даже не возникнет. "Надо внести изменения, по-моему, всего в два основополагающих закона. В Конституцию ничего вносить не надо", - отметил он.

Андрей Богодель:

"Так Запад решает две задачи. Первая задача, я думаю, основополагающая. Люди, которые в состоянии выехать на Запад, эвакуировать своих детей, дать им образование, обеспечить в том числе на Западе, пригодятся там в виде качественного миграционного продукта".

Владимир Зеленский предлагает молодым людям, которые не достигли мобилизационного возраста, при желании заключить контракт с ВСУ и получить около 24 тыс. долларов.

"Второй момент. Те, кто беднее, пойдут зарабатывать эти самые "гробовые" деньги. Если посмотреть, в какие бригады им предлагается пройти, это пехота, пушечное мясо. А пушечным мясом становятся только в том случае, когда нет должной подготовки. Но о какой должной подготовке можно говорить, если она будет длиться всего лишь от одного до трех месяцев. То есть этих молодых ребят отправляют на фронт погибать, отправляют людей, которые должны во имя высоких идей Запада выполнить свои задачи на поле боя", - считает гость "Актуального интервью".