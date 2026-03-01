Богодель: Свержения режима в Иране не произойдет

Свержения режима не произойдет, считает он. По словам Богоделя, это просто общая информационная картинка для того, чтобы надавить на нынешнее руководство, на новые элиты, которые пришли и заняли новые посты. "Организованной оппозиции сегодня у Ирана точно нет. Не надо смотреть на сына последнего шаха Ирана Резу Пехлеви. Это человек, который нигде не работал. 19 лет учился на летчика, а потом нигде не работал. Готовил себя управлять Ираном, Исламским государством Персией, которая должна ему достаться. Но никакой популярности у него внутри государства нет. Может, конечно, и могут его притащить туда за уши как руководителя, который якобы по какой-то крови может царствовать, быть шахом. Но столько воды утекло. И вряд ли люди примут эту монархию, будь она там конституционная или абсолютная", - высказал мнение замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси.