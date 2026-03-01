3.75 BYN
Богодель: Свержения режима в Иране не произойдет
Нынешняя государственная система управления Ирана одна из самых крепких не только в регионе, а вообще в мире. Таким мнением поделился замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
Свержения режима не произойдет, считает он. По словам Богоделя, это просто общая информационная картинка для того, чтобы надавить на нынешнее руководство, на новые элиты, которые пришли и заняли новые посты. "Организованной оппозиции сегодня у Ирана точно нет. Не надо смотреть на сына последнего шаха Ирана Резу Пехлеви. Это человек, который нигде не работал. 19 лет учился на летчика, а потом нигде не работал. Готовил себя управлять Ираном, Исламским государством Персией, которая должна ему достаться. Но никакой популярности у него внутри государства нет. Может, конечно, и могут его притащить туда за уши как руководителя, который якобы по какой-то крови может царствовать, быть шахом. Но столько воды утекло. И вряд ли люди примут эту монархию, будь она там конституционная или абсолютная", - высказал мнение замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси.
Он отметил, что сегодня подавляющее большинство иранцев - сторонники той власти, которая есть в стране. "Нынешняя государственная система управления Ирана, наверное, одна из самых крепких не только в регионе, а вообще в мире в целом. Там есть два основных направления: клерикальная ветвь власти (духовные лидеры, религиозная, шиитская идея лежит в основе этого государства) и светская власть, которую возглавляет президент Масуд Пезешкиан, достаточно либеральный лидер", - сказал Андрей Богодель.
"Устойчивость власти прежде всего определяется не только одним аятоллой Хаменеи, а прежде всего советами. Это Совет экспертов (88 человек), который в самое ближайшее время будет выбирать духовного лидера, Совет стражей конституции. Это люди, которые глубоко уверены в правоте своего дела. Они глубоко религиозны и духовны", - пояснил эксперт.