Более 10 стран приняли приглашение о вступлении в Совет мира
Автор:Редакция news.by
Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что войдет в состав Совета мира по урегулированию ситуации в секторе Газа. О намерении участвовать в новой организации заявили также в Азербайджане.
Приглашения войти в состав Совета мира ранее были направлены многим иностранным лидерам, в том числе Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Беларусь, наряду с Венгрией, Канадой, ОАЭ и Марокко, публично подтвердила свое участие.
Всего же приглашение приняли более 10 стран, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники. Предполагается, что Трамп станет председателем Совета мира.
Подписание учредительных документов планируется провести 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе.