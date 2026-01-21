Более 10 стран приняли приглашение о вступлении в Совет мира

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что войдет в состав Совета мира по урегулированию ситуации в секторе Газа. О намерении участвовать в новой организации заявили также в Азербайджане.

Приглашения войти в состав Совета мира ранее были направлены многим иностранным лидерам, в том числе Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Беларусь, наряду с Венгрией, Канадой, ОАЭ и Марокко, публично подтвердила свое участие.

Всего же приглашение приняли более 10 стран, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники. Предполагается, что Трамп станет председателем Совета мира.