Более 2,5 тыс. человек пострадали от наводнений в Румынии

Более 2,5 тыс. человек пострадали от сильных и внезапных наводнений в уезде Сучава на севере Румынии, известно о семи погибших, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

По сообщениям местных СМИ, пострадавшие от наводнения районы уезда Сучава столкнулись с серьезными перебоями в работе сетей связи, а служба экстренной помощи была недоступна в течение пяти часов. Местные жители заявили, что наводнение было таким сильным, что потоки воды ломали деревья, смывали здания и автомобили. Город Броштени и деревня Неагра пострадали сильнее всего.

По словам местных жителей, этот район никогда не видел подобной катастрофы. Никушор Штиуляк остался без бизнеса после наводнения. "У меня была компания по изготовлению металлоконструкций. Стихия уничтожила все здание, его больше не существует, на ремонт уйдут годы", - пожаловался мужчина.