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Более 20 человек пострадали после наезда автомобиля на толпу в Лос-Анджелесе

Более 20 человек пострадали после наезда автомобиля на толпу в Лос-Анджелесе

Более 20 человек пострадали после наезда автомобиля на толпу людей в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на пожарную служба города.

По данным службы, в субботу утром автомобиль въехал в толпу в районе Восточного Голливуда в Лос-Анджелесе, в результате чего пострадали более 20 человек.

В результате инцидента на бульваре Санта-Моника по меньшей мере 4 человека находятся в критическом состоянии, еще около восьми получили серьезные травмы, говорится в сообщении.

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