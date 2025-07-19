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Более 20 человек пострадали после наезда автомобиля на толпу в Лос-Анджелесе
Автор:Редакция news.by
Более 20 человек пострадали после наезда автомобиля на толпу в Лос-Анджелесеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3a6daea-9bd4-442b-b398-38b30f51b090/conversions/90952b6d-7847-4c73-8c9a-854ecafc3f55-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3a6daea-9bd4-442b-b398-38b30f51b090/conversions/90952b6d-7847-4c73-8c9a-854ecafc3f55-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3a6daea-9bd4-442b-b398-38b30f51b090/conversions/90952b6d-7847-4c73-8c9a-854ecafc3f55-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3a6daea-9bd4-442b-b398-38b30f51b090/conversions/90952b6d-7847-4c73-8c9a-854ecafc3f55-xl-___webp_1920.webp 1920w
Более 20 человек пострадали после наезда автомобиля на толпу людей в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на пожарную служба города.
По данным службы, в субботу утром автомобиль въехал в толпу в районе Восточного Голливуда в Лос-Анджелесе, в результате чего пострадали более 20 человек.
В результате инцидента на бульваре Санта-Моника по меньшей мере 4 человека находятся в критическом состоянии, еще около восьми получили серьезные травмы, говорится в сообщении.