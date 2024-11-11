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Более 30 % военных дезертировали из бригады ВСУ, подготовленной во Франции
Более 30 % личного состава дезертировало из 155-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Анна Киевская", подготовленной во Франции. Такой уже уровень дезертирства фиксируется еще в 14 бригадах ВСУ. Об этом заявил украинский экс-президент Петр Порошенко, сообщает ТАСС.
"Страна, страна живет врагом, который приблизился к Днепропетровской области, а в 155-й и 14 других бригад уровень СОЧ (самовольное оставление части, дезертирство - прим. ред.) превышает 30 %", - сказал он, выступая с трибуны Верховной рады, запись выступления опубликована в его Telegram-канале.
О завершении подготовки бригады "Анна Киевская" было объявлено в середине ноября. 3 января лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Франция выбросила деньги на ветер, занимаясь подготовкой бригады, и сообщил, что "около 1,7 тыс. солдат этой бригады дезертировали, причем большинство из них сделали это еще до отправки на фронт". По его словам, единственной целью этой подготовки стала самореклама французских властей и киевского режима.
В понедельник во Франции подтвердили факт дезертирства из 155-й бригады. Французское командование отметило, что случаи дезертирства являются незначительными в сравнении с общим числом подготовленных. Агентство AFP, которое и опубликовало слова представителя ВС Франции, отмечало, что местные власти "не имеют право арестовывать дезертиров". Во вторник факт дезертирства уже признал командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый.
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