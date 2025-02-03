Более 46 тыс. безработных в 2024 году: латвийцы не могут найти достойную работу

Жители Латвии жалуются, что не могут найти работу с хорошей зарплатой. В конце 2024 года без работы оставались более 46 тыс. латвийцев. Количество вакансий при этом было в три раза меньше, что подтверждают компании, занимающиеся трудоустройством.

Труднее всего в республике стало найти работу специалистам в сфере продаж и логистики. По статистике, на данный момент на троих соискателей приходится одна открытая вакансия. Однако люди хотят не только работать, но и зарабатывать. Из опубликованных Агентством занятости вакансий лишь 6 % предлагают зарплату выше среднего уровня по стране.