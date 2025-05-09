Более 5 тыс. человек встречают День Победы в Санкт-Петербурге

Волгоград, Уфа, Владикавказ, Самара - и это далеко не все города России, которые в этот праздничный день, день общей Победы, готовы разделить свою атмосферу со всеми.

Строгая, торжественная Дворцовая площадь. Это Санкт-Петербург, город-герой Ленинград.

В Санкт-Петербурге, городе-герое Ленинграде, на трибунах сидят блокадники и ветераны, георгиевские ленты украшают тех, кто отмечает эту дату на Дворцовой площади.

Прямо перед парадом по Дворцовой площади прошла автоколонна с ветеранами. Теми, кто уходил на фронт совсем мальчишками, и теми, кто уходил на фронт уже взрослыми людьми, защищали свой город, свою страну, все они доходили до Берлина.

В 10:00 начался парад с выноса флага Российской Федерации и священного для всех красного Знамени Победы. В параде принимают участие более 5 тыс. человек. Парад начался с мальчишек, юных барабанщиков из Кронштадтского кадетского корпуса, а также с суворовцев. Они отчеканили шаг, задав темп всему параду.

Потом прошли служащие Ленинградского военного округа, учащиеся училищ и академии военных. Далее - танк Т-34, легендарный, со знаменем 40-й танковой бригады, которая первая прорвалась за блокадный круг.

Вслед за танком - еще 80 единиц исторической техники - армейские мотоциклы, легендарные полуторки, автомобили ГАЗ-67, выпуска блокадного Ленинграда, ну и потом современная техника, гордость России, то, что кует славу страны сейчас.