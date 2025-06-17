Более 60 палестинцев погибли из-за налета израильской авиации

В секторе Газа жертвами налета ВВС Израиля стали 60 человек. Известно, что еще сотни получили ранения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание WAFA.

Согласно данным WAFA, авиаудар пришелся по толпе людей, ожидавших гуманитарную помощь в Хан-Юнисе, расположенном в южной части палестинского сектора. Медицинские источники подтвердили растущее число погибших и отметили серьезную переполненность в отделениях неотложной помощи, отделениях интенсивной терапии и операционных.

С 27 мая израильская армия наносит удары по распределительным пунктам, созданным в рамках так называемого Фонда гуманитарной помощи Газы, действующего под эгидой США и Израиля. Израильские силы открывают огонь по мирным жителям, прибывающим в "буферные зоны" за гуманитарной помощью. По данным пресс-центра правительства сектора Газа, в результате обстрелов распределительных центров с 27 мая погибли 300 человек.