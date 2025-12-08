3.76 BYN
Более четверти американцев воруют на кассах самообслуживания
Автор:Редакция news.by
Более четверти американцев воруют на кассах самообслуживания. Причина - "несправедливо" высокие цены на продукты.
Любопытные результаты исследования: 27 % опрошенных намеренно берут товар и не сканируют его, это на 15 % больше, чем в 2023 году.
Большая часть покупателей объясняет действия тяжелой финансовой ситуацией и растущими трудностями с покупкой базовых товаров. При этом многие понимают, что воровать плохо, но в трудные времена люди готовы идти на риск.