Более четверти американцев воруют на кассах самообслуживания

Более четверти американцев воруют на кассах самообслуживания. Причина - "несправедливо" высокие цены на продукты.

Любопытные результаты исследования: 27 % опрошенных намеренно берут товар и не сканируют его, это на 15 % больше, чем в 2023 году.

Большая часть покупателей объясняет действия тяжелой финансовой ситуацией и растущими трудностями с покупкой базовых товаров. При этом многие понимают, что воровать плохо, но в трудные времена люди готовы идти на риск.

