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Более десятка городов США охвачены миграционными протестами
Автор:Редакция news.by
Более десятка городов США (в том числе Вашингтон) охвачены миграционными протестами. 5-й день в ряде штатов фиксируются массовые столкновения с полицией, задержания, погромы и разбои. Ущерб исчисляется миллионами долларов. Накануне в центре Лос-Анджелеса был введен комендантский час. За ночь было задержано около полутысячи демонстрантов.
Также издание The Washington Post раскрывает подробности войны Трампа с мигрантами. Белый дом намерен тайно отправить в Гуантанамо 9 тыс. беженцев. И это могут быть выходцы из Украины, Германии, Британии, Польши, Франции и Италии. В администрации Дональда Трампа просочившуюся информацию поспешили опровергнуть.