Более десятка городов США охвачены миграционными протестами

Более десятка городов США (в том числе Вашингтон) охвачены миграционными протестами. 5-й день в ряде штатов фиксируются массовые столкновения с полицией, задержания, погромы и разбои. Ущерб исчисляется миллионами долларов. Накануне в центре Лос-Анджелеса был введен комендантский час. За ночь было задержано около полутысячи демонстрантов.