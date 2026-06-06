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Болгария ограничила перевозки по морю из-за украинских дронов
Автор:Редакция news.by
Болгария временно закрыла свои территориальные воды для туристического судоходства и приостановила сезонные перевозки. Чрезвычайные меры безопасности приняты из-за угрозы появления украинских морских беспилотников. Рыбакам также рекомендовано оставаться на берегу.
Военно-морские силы Болгарии переведены в режим усиленного патрулирования черноморской акватории. Поводом для тревоги послужил инцидент в соседней Румынии. Напомним, 5 июня в гражданском порту Констанцы взорвался дрон-камикадзе, идентичный тем, что применяются в украинском конфликте. В результате ЧП никто не пострадал.