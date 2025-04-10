Болгарская оппозиция решила вынести предложение о вотуме недоверия правительству

Болгарская оппозиционная партия МЕЧ внесла в канцелярию парламента предложение о вынесении правительству Росена Желязкова вотума недоверия в связи с коррупцией на высоком уровне. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Рассчитываем на серьезные дебаты и возможную поддержку со стороны других политических объединений, по меньшей мере на их активное участие в обсуждении проблем с коррупцией на высоком уровне, в том числе в энергетике", - заявил политик.

В соответствии с действующим законодательством предложение о вотуме недоверия правительству должно быть рассмотрено в парламенте не ранее чем через три и не позднее чем через семь дней после его внесения в канцелярию парламента. Решение считается вынесенным, если за него проголосуют более половины депутатов (не менее 121 из 240 членов парламента). Точная дата проведения дебатов и голосования пока не определены.