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Болгарская оппозиция решила вынести предложение о вотуме недоверия правительству
Болгарская оппозиционная партия МЕЧ внесла в канцелярию парламента предложение о вынесении правительству Росена Желязкова вотума недоверия в связи с коррупцией на высоком уровне. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил лидер партии МЕЧ Радостин Василев, инициативу поддержали представители политических партий "Возрождение" и "Величие".
"Рассчитываем на серьезные дебаты и возможную поддержку со стороны других политических объединений, по меньшей мере на их активное участие в обсуждении проблем с коррупцией на высоком уровне, в том числе в энергетике", - заявил политик.
В соответствии с действующим законодательством предложение о вотуме недоверия правительству должно быть рассмотрено в парламенте не ранее чем через три и не позднее чем через семь дней после его внесения в канцелярию парламента. Решение считается вынесенным, если за него проголосуют более половины депутатов (не менее 121 из 240 членов парламента). Точная дата проведения дебатов и голосования пока не определены.