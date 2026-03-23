"Больше санкций - лучше жизнь": как литовский депутат увидел рост экономики в вымирающей стране

Как сказались "сокрушительные" пакеты санкций Евросоюза на жизни белорусов, они этому дают оценку каждый день в магазине, на улице, в разговоре с друзьями. А вот чем эти санкции обернулись тем, кто их вводит, узнали от европарламентария от Литвы.

Дайнюс Жалимас, депутат Европарламента от Литвы:

"Чем больше санкций, тем лучше наш уровень жизни. В Литве в последние годы наблюдается беспрецедентный экономический рост, в том числе в этом участвуют и люди, успешно сбежавшие от режима Лукашенко и Путина. Они вносят свой вклад, он не является решающим, но все-таки. Такой рост наблюдается именно в последние годы, так что я не вижу никакого ухудшения. На самом деле это вопрос калькуляции. Санкции дают положительную вещь - это полная независимость в сфере энергетики и других сферах, переориентация на другие рынки. Это уже успешно произошло".

Тут, что ни фраза, то, мягко говоря, парадокс. Особенно про независимость в энергетике. Или вот еще: "Чем больше санкций, тем лучше уровень жизни в Литве". А вот что об этом говорит сухая статистика и простые литовцы.

Прекращение транзита белорусских удобрений стало ключевым фактором убыточности Литовских железных дорог, сообщает издание Diena.

В Литве уровень бедности остается высоким. Министр соцзащиты Юрате Заильскене объяснил, что вместе с ростом зарплат и выплат растет и порог бедности - сейчас он составляет 450 евро. По нацпоказателю, за чертой бедности живут 167 тыс. человек, а по европейскому - каждый пятый. Особенно оказались уязвимы пенсионеры - 40 % находится в зоне риска бедности, туда входят одинокие матери, многодетные семьи и люди с инвалидностью.

Тот самый Жалимас заявил, что разделил бы недовольных санкциями на две категории - российских агентов, которые работали на РФ и продолжают работать, и людей, очень легко поддающиеся дезинформации. "Информация, что санкции приносят вред, не соответствует действительности", - подчеркнул он.

Но был и глас разума. Например, от депутата Сейма Литвы Римаса Йонаса. Он отметил, что нет сомнений о нанесении ущерба обеим сторонам от санкций. Но при этом заявил об их соразмерном введении. "Жители Литвы должны понимать возможность какой-то потери, это надо принять. Но в некоторых случаях санкции были показушными. Более того, санкции против Беларуси могут быть выгодны самой России. Если Литва запрещает транзит калийных удобрений из Беларуси в Клайпедский порт, они едут через другое место. Это значит, что деньги уходят в другие страны, и, кроме того, если "Беларуськалий" живет хуже, то это прямая выгода его крупнейшему конкуренту - "Уралкалию". Каждая санкция должна быть тщательно взвешенной, а не просто рекламной, как это, к сожалению, часто у нас делается", - констатировал он.

Пока санкции рекомендуют тщательно взвешивать, лишь 6 % литовцев надеются на улучшение финансового положения. Еще 40 % считают, что ситуация ухудшится. Демографический кризис в стране власти и вовсе назвали "угрозой нацбезопасности".

Литовцы могут просто исчезнуть по демографическим причинам, - это уже свежее заявление президента Литвы Гитанаса Науседы. По его словам, властям нужно поторапливаться с решением демографического кризиса.

