Защита неба в наши дни занимает первостепенное место в системе обеспечения безопасности государства. Контроль "пятого океана" - сложная многоуровневая задача. Причем ее грамотное решение сегодня не означает, что не будет совершена ошибка завтра: слишком динамично развиваются средства воздушного нападения. О трансформации борьбы на высоте - в проекте "Диспозиция".

Ударами с воздуха запугивают и провоцируют, ими же начинают горячую фазу конфликтов, и порой в небе противоборство завершается, или на высоте создаются условия для приостановки войны. Противовоздушная оборона стала во многом понятием политическим и даже экономическим - достаточно посмотреть, сколько специалистов сейчас подсчитывает количество денег, затраченных на борьбу с воздушными целями на Ближнем Востоке.

Конфликт США и Израиля с Ираном вообще стал отцом парадоксов. Тегеран понимал, как важно в информационном плане с первых дней защиты "показать зубы", но сделал это удивительно тонко. Те цели (а это прежде всего объекты в Израиле), которые были основательно защищены ПВО, Исламская Республика эффективно на камеру атаковала, но дешевыми беспилотниками и устаревшими ракетами. Иногда один БПЛА Shahed приходилось нейтрализовывать семью ракетами системы Patriot. Тегеран показал в медиа, что активно отвечает, но главное - создал беспрецедентный дефицит противоракетных средств у своих мощных оппонентов.

Тем временем иранские военные начали обстрел танкеров, слабозащищенных промышленных узлов в регионе, являя миру невнятность и растерянность Вашингтона и Иерусалима, а также весьма странное отношение последних к защите союзников. Когда истощение ПВО нападавших стало реальностью, персы применили более современные инструменты и не только, к примеру, пробили "Железный купол", но и поразили цели на территории, где находится ядерная инфраструктура Израиля.

Павел Бойкачев

Павел Бойкачев, начальник кафедры тактики и вооружения радиотехнических войск Военной академии Беларуси:

"Здесь щит не справился с мечом. Удары по щиту были настолько интенсивные и разнообразные, что "Железный купол" просто не справился с большим направлением и уничтожением ложных целей. Какой из этого следует вывод? Во-первых, любая противовоздушная оборона имеет свои уязвимые места. Нужно эшелонировать систему противовоздушной обороны, а также готовить боевые расчеты таким образом, чтобы они определяли, какие цели главные, и не использовать ракеты для уничтожения болванок, которые летят и не нанесут сильного урона".

Все время конфликта Иран расчетливо держал удары агрессоров, в отличие от которых не стал сразу красиво и масштабно эксплуатировать ПВО. Иранская Республика и ее народ настрадались, но сохранили выдержку. Зенитные ракетные комплексы так и не дали противнику почувствовать безнаказанность при возможной наземной операции. Миссия Пентагона по спасению пилота вовсе подорвала веру мира в неограниченный потенциал США.

Многие эксперты считают, что это результат работы ПВО Ирана, воскресшей после погребения в западных медиа, которые в результате сопротивления Тегерана в небе поменяли тональность относительно возможностей как Исламской Республики, так и США, которым придется в итоге умерить амбиции не только касательно Тегерана.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (06.04.2026 г.):

"Самое опасное сегодня для США то, что американцы показали свою уязвимость. Для них главный враг, как они всегда говорили, был Китай. Но сегодня и американцы поняли, что с китайцами они никогда не справятся. Никогда. И это демонстрирует ситуация в Иране".