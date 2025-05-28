Борьба с историей - во Львове уничтожают мемориал "Холм Славы"

Мемориал был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. В 2022 году с мемориала сняли советскую символику, в 2023-м демонтировали фигуры солдат Красной армии. В январе 2025 года местные власти разрешили перенести комплекс "Холм Славы", а также провести эксгумацию останков советских воинов с дальнейшим перезахоронением.