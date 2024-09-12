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Боррель: Украинский конфликт отошел на второй план
Конфликт в Украине для Запада отошел на второй план. Такие настроения в рядах европейского руководства озвучил глава дипломатии ЕС. Их внимание переключается на более критическую гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке.
По признанию Борреля, "они уже не так много говорят о войне в Украине, как если бы она закончилась". Но еврочиновник лишний раз напомнил, что украинская война не закончилась, а продолжается с прежней интенсивностью.
По свидетельству МИД России, серьезных предложений по урегулированию конфликта от киевского режима пока не поступало.
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