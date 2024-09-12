Боррель: Украинский конфликт отошел на второй план

Конфликт в Украине для Запада отошел на второй план. Такие настроения в рядах европейского руководства озвучил глава дипломатии ЕС. Их внимание переключается на более критическую гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке.

По признанию Борреля, "они уже не так много говорят о войне в Украине, как если бы она закончилась". Но еврочиновник лишний раз напомнил, что украинская война не закончилась, а продолжается с прежней интенсивностью.