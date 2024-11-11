БПЛА ударил по автомобилю журналистов в ДНР, погиб корреспондент "Известий"

Пятеро корреспондентов ранены в результате атаки украинского дрона в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц, комментируя гибель журналиста "Известий" Александра Мартемьянова, пишет ТАСС.

"Сегодня вместе с коллегами он ехал в гражданской машине из Горловки, где репортеры снимали последствия украинских ударов. Автомобиль был атакован украинским FPV-дроном. Александр погиб, еще пятеро журналистов ранены", - отметил Коц.

Среди пострадавших и двое журналистов РИА "Новости", сообщило агентство.

Дополнено в 23:02

Вооруженные силы Украины сбросили на машину с журналистами в Донецкой Народной Республике боеприпас, основной удар которого пришелся на крышу со стороны погибшего внештатного корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова. Об этом сообщила ТАСС одна из пострадавших от атаки ВСУ, редактор издания "Блокнот Донецк" Светлана Ларина.

"На трассе беспилотник сбросил на крышу автомобиля боеприпас. Удар пришелся там, где сидел Саша [Мартемьянов], мы, остальные, успели выпрыгнуть из автомобиля. Да, сразу [погиб]. Там шансов не было у него", - сказала Ларина.

Журналисты, попавшие под удар украинского беспилотника, во время поездки в Горловку Донецкой Народной Республики отвозили гуманитарную помощь в храм, добавила Светлана Ларина.

"Мы в Горловке [были], "Блокнот" отвозил гуманитарную помощь в храм, Александр [Мартемьянов] нас сопровождал, так как он очень часто бывает в Горловке, снимает последствия обстрелов", - сказала она.

Дополнено в 23:12

Журналистов, пострадавших при ударе украинских войск по гражданскому автомобилю в ДНР, доставили в больницы, пишет РИА Новости.

У пострадавших в основном ссадины и контузии.

Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии.

В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.