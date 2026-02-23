Братислава ответила Киеву зеркально

Ответ на провокации. Словакия остановила аварийные поставки электричества в Украину после того, как Киев прекратил транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".



Ранее транспортировку дизельного топлива в Украину приостановила Венгрия, которой, как и Словакии, Киев перекрыл поставки российского сырья. В дело вмешался Брюссель. Официальный представитель Еврокомиссии заявила, что украинская сторона намерена отремонтировать трубопровод.



Хотя ранее Будапешт неоднократно сообщал: техническое состояние объекта позволяет возобновить транзит. А решение Киева о прекращении поставок глава МИД Венгрии называет политическим шантажом.