Братислава пересмотрит свои отношения с ЕС
Автор:Редакция news.by
Словакия пересматривает отношения с ЕС из-за того, что для Брюсселя вопрос Украины важнее, чем ситуация в странах союза, заявил евродепутат этой страны.
По словам Любоша Блага, в то время когда Братислава решила вступить в ЕС, тот продвигал мир, экономическое сотрудничество, социальную поддержку, но сейчас на повестке - лишь война.
Кроме того, политик отмечает, когда Зеленский перекрыл поставки нефти и газа, Евросоюз не смог защитить Братиславу. Поэтому Словакия и намерена пересмотреть свое отношение внутри Евросоюза.