Братислава пересмотрит свои отношения с ЕС

Словакия пересматривает отношения с ЕС из-за того, что для Брюсселя вопрос Украины важнее, чем ситуация в странах союза, заявил евродепутат этой страны.

По словам Любоша Блага, в то время когда Братислава решила вступить в ЕС, тот продвигал мир, экономическое сотрудничество, социальную поддержку, но сейчас на повестке - лишь война.