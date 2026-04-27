Братислава пересмотрит свои отношения с ЕС

Словакия пересматривает отношения с ЕС из-за того, что для Брюсселя вопрос Украины важнее, чем ситуация в странах союза, заявил евродепутат этой страны.

По словам Любоша Блага, в то время когда Братислава решила вступить в ЕС, тот продвигал мир, экономическое сотрудничество, социальную поддержку, но сейчас на повестке - лишь война.

Кроме того, политик отмечает, когда Зеленский перекрыл поставки нефти и газа, Евросоюз не смог защитить Братиславу. Поэтому Словакия и намерена пересмотреть свое отношение внутри Евросоюза.

