Братья Тейт, которых обвиняют в торговле людьми, возвращаются в Румынию

Обвиняемые в торговле людьми кикбоксеры Эндрю и Тристан Тейт возвращаются из США в Румынию, чтобы явиться в полицию в соответствии с судебным контролем. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на румынский телеканал Digi24.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя братьев сообщило, что они прибыли в американский штат Флорида после того, как Румыния сняла запрет на их выезд. В середине февраля издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писало, что администрация Дональда Трампа требует от властей Румынии снять ограничения на выезд.

"Братья Эндрю и Тристан Тейт, находящиеся под следствием по обвинению в изнасиловании и торговле людьми, возвращаются в Румынию, где им придется явиться в полицейский участок в соответствии с судебным контролем, предписанным прокуратурой", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

Информация была подтверждена в аккаунте Эндрю Тейта в соцсети X, где также была опубликована фотография его с братом на борту частного самолета. "Мы платим 185 тыс. долларов за частный перелет через Атлантику, чтобы подписать листок бумаги в Румынии. Невиновные люди не бегут. Они очищают свои имена в суде", - говорится в посте Эндрю Тейта.

Братьям Эндрю и Тристану Тейт в декабре 2023 года были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин, они находились под арестом, затем были переведены под домашний арест, а позже и под судебный контроль (аналог подписки о невыезде) без права покидать Румынию. У них прошли обыски 21 и 22 августа в рамках нового дела, в результате оба брата были задержаны на 24 часа. После Эндрю Тейт был помещен под домашний арест, его брата Тристана отправили под судебный контроль. В январе 2025 года по решению суда Эндрю Тейт также был отправлен под судебный контроль. Запрет на их выезд был снят 27 февраля, они смогли покинуть страну на частном самолете и отправиться в США.

По данным следствия, в 2015 году братья Тейт создали преступную группировку, которая вербовала девушек для видеочатов. Девушек вынуждали участвовать в создании порнографических материалов, которые затем размещались на платных платформах. За продажу этих материалов Тейты получили 2,8 млн долларов и 887 тыс. токенов (криптовалюты). Также было установлено, что в 2020 году один из братьев регулярно вступал в половые контакты с 15-летней девушкой, которую также использовали для создания порнографии.