Бразилия с 1 августа введет зеркальные пошлины на товары США

Бразилия с 1 августа введет зеркальные пошлины на американские товары, если США не отменят своего решения на импорт бразильской продукции.

Об этом заявил президент страны Лула да Силва, подчеркнув, что тарифная политика США способствует тому, чтобы страны БРИКС быстрее отказались от доллара во взаимной торговле.