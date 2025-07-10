После распоряжения Трампа ввести 50-процентные пошлины на бразильские товары по латиноамериканской стране прокатилась волна протестов.

Власти Бразилии заняты разработкой ответных мер и призвали пострадавшие от тарифных войн государства к совместному ответу США. В отношении американских товаров будут введены такие же высокие пошлины.

Бразильцы возмущены, они не понимают причин, по которым их страна стала жертвой экономических репрессий.

Ранее Трамп заявил, что страны БРИКС могут быть обложены 10-процентными пошлинами, но тариф в отношении Бразилии является совершенно запредельным. К тому же пока пострадала единственная страна БРИКС, значит причина не в членстве в данной организации.