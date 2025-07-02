Британия получит истребители, способные нести ядерное оружие, к 2030 году

Британия получит воздушные носители ядерного оружия к 2030 году. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства. Ранее премьер-министр страны Стармер объявил, что Лондон закупит у США 12 истребителей F-35A, способных нести тактические термоядерные авиабомбы B61-12.

Базироваться самолеты будут на авиабазе в графстве Норфолк на востоке Британии. Таким образом в Соединенное Королевство вернутся воздушные носители ядерного оружия. Сейчас оно размещено исключительно на 4 субмаринах, которые несут американские баллистические ракеты Trident-2.