Британия ввела возрастные ограничения на доступ к сетевому контенту

Великобритания вводит все более жесткий контроль за пользователями интернета. С недавних пор для несовершеннолетних здесь действует ограничение на пользование соцсетями: закон, который вступил в силу 25 июля, требует ограничить доступ детей к вредоносному контенту.



Например, подталкивающей к самоубийству или преступному насилию. На практике выяснилось, что доступ часто невозможен даже к совершенно невинному контенту, вроде музыки на Spotify.



И возрастные ограничения часто применяются даже ко взрослым. При этом власти планируют расширять контроль за доступом к онлайн-информации и далее, аналогичные ограничения готовится ввести и Евросоюз.