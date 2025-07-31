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Британия ввела возрастные ограничения на доступ к сетевому контенту
Автор:Редакция news.by
Великобритания вводит все более жесткий контроль за пользователями интернета. С недавних пор для несовершеннолетних здесь действует ограничение на пользование соцсетями: закон, который вступил в силу 25 июля, требует ограничить доступ детей к вредоносному контенту.
Например, подталкивающей к самоубийству или преступному насилию. На практике выяснилось, что доступ часто невозможен даже к совершенно невинному контенту, вроде музыки на Spotify.
И возрастные ограничения часто применяются даже ко взрослым. При этом власти планируют расширять контроль за доступом к онлайн-информации и далее, аналогичные ограничения готовится ввести и Евросоюз.