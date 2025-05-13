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Британская полиция задержала подозреваемого в попытке поджога дома премьера Стармера

Британская полиция задержала 21-летнего подозреваемого в попытке поджечь дом премьера Стармера.

Предполагается, что этот человек - автор целой серии поджогов. Кроме пожара в резиденции главы правительства, он подозревается в организации еще двух возгораний.

Примечательно, что среди объектов, пострадавших от поджогов, оказалась небольшая квартира, принадлежавшая Стармеру в 1991-1997 годах.

О мотивах подозреваемого не сообщается.

Кир СтармерзадержаниеВеликобритания