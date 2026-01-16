Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Британские военные отрабатывают сценарий войны с Россией

Возможный сценарий войны с Россией отрабатывают британские морские пехотинцы на базе в Норвегии - там идут учения в экстремальных погодных условиях, пишет газета Politico.

Отмечено, что уже весной численность личного состава на базе достигнет полутора тысяч военных, а к 2027 году она будет увеличена до 2 тыс. человек.

Изображение

Все это происходит на фоне реальных угроз США взять под контроль Гренландию, но угрозу Лондон по-прежнему видит в России.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

военныеНорвегиявоенные учения