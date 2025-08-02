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Британцы требуют от Стармера действий против блокады Газы
Британского премьера Кира Стармера все чаще обзывают "Старвером", что в переводе с английского означает "голодающий". Жесткая ирония звучит из уст протестующих против гуманитарной блокады сектора Газа.
Сотни активистов собрались возле премьерского офиса в Лондоне. Как заявляют участники акции, Израиль продолжает убивать не только бойцов ХАМАС, но и невинных детей, женщин и стариков. Британцы требуют от своего правительства решительных действий.
"В этой катастрофической ситуации важен каждый день. 22 месяца геноцида, который совершается на глазах у всего мира! Каждый день имеет решающее значение. Мы должны собираться здесь каждый день, не раз-два в неделю, а каждый день", - заявил один из участников протестов.
Впрочем, Кир Стармер вслед за президентом Франции заявил, что Британия готова признать палестинское государство, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа. Однако произойти это может не ранее сентября 2025 года, накануне очередной сессии Генассамблеи ООН.