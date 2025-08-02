Британцы требуют от Стармера действий против блокады Газы

Британского премьера Кира Стармера все чаще обзывают "Старвером", что в переводе с английского означает "голодающий". Жесткая ирония звучит из уст протестующих против гуманитарной блокады сектора Газа.

Сотни активистов собрались возле премьерского офиса в Лондоне. Как заявляют участники акции, Израиль продолжает убивать не только бойцов ХАМАС, но и невинных детей, женщин и стариков. Британцы требуют от своего правительства решительных действий.

Кир Стармер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41462a07-af50-4bf9-ba6b-8b00a8d9fd29/conversions/92317558-19de-42a4-8acd-54d357f8a028-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41462a07-af50-4bf9-ba6b-8b00a8d9fd29/conversions/92317558-19de-42a4-8acd-54d357f8a028-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41462a07-af50-4bf9-ba6b-8b00a8d9fd29/conversions/92317558-19de-42a4-8acd-54d357f8a028-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41462a07-af50-4bf9-ba6b-8b00a8d9fd29/conversions/92317558-19de-42a4-8acd-54d357f8a028-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В этой катастрофической ситуации важен каждый день. 22 месяца геноцида, который совершается на глазах у всего мира! Каждый день имеет решающее значение. Мы должны собираться здесь каждый день, не раз-два в неделю, а каждый день", - заявил один из участников протестов.